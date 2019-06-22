السياحة تسعى لتفعيل “الفيزا” الإلكترونية بهدف تنشيط السياحة

2019/06/22 | 08:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، السبت، عن سعيها لتفعيل “الفيزا” الالكترونية للنهوض بقطاع السياحة واعداد برامج تثقيفية واعلامية لتنشيطها في العراق.وقال مدير قسم العلاقات والاعلام في هيئة السياحة التابعة لوزارة الثقافة محمد حسن الرفيعي في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “هيئة السياحة تسعى الى تفعيل “الفيزا” الالكترونية لحل المعوقات التي تواجه الزائرين للحصول […]

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