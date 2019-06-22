2019/06/22 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب المهندس: ميشيل كلاغاصي قصة ٌبدأت فصولها الجديدة, مع الإنسحاب الأمريكي من الإتفاق النووي مع طهران, وتدحرجت ما بين موجات الخلافات والصراعت الأمريكية الداخلية وما بين التحريض الإسرائيلي – الخليجي, واتخذت طابعا ًإقتصاديا ً تجاريا ًوتهويلا ًعسكريا ً, وبفرض عقوباتٍ قاسية غير مسبوقة ضد الدولة الإيرانية, وصلت حد منعها من تصدير نفطها إلى العالم … …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صاروخٌ إيراني ..



يضع ترامب وخصومه وحلفائه في الزاوية النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صاروخٌ إيراني .. يضع ترامب وخصومه وحلفائه في الزاوية) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صاروخٌ إيراني .. يضع ترامب وخصومه وحلفائه في الزاوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).