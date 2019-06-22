2019/06/22 | 08:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس دعت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حكومة كاراكاس، الى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في فنزويلا.وقالت باشليه أثناء زيارتها إلى كاراكاس: “أدعو السلطات إلى إطلاق سراح كل المعتقلين أو المحرومين من حريتهم بسبب ممارستهم حقوقهم المدنية سلميا”.وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنها ستعيّن موفدين لمراقبة وضع حقوق الإنسان في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامم المتحدة تدعو كاراكاس لاطلاق سراح المعتقلين السياسيين وكالة خطوة برس.

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