الاتصالات تعلن استكمال البنى التحتية الخاصة بـ”الفيزا” الالكترونية

2019/06/22 | 08:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الوكيل الاقدم للشؤون الفنية في وزارة الاتصالات امير البياتي، السبت، عن استكمال جميع المنصات الالكترونية للبنى التحتية الخاصة بمشروع “الفيزا” الالكترونية.وقال البياتي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “وزارة الاتصالات استكملت جميع المنصات الالكترونية للبنى التحتية الخاصة بمشروع “الفيزا” الالكترونية، اذ تم ربط المواقع الخاصة بوزارتي الداخلية والخارجية […]

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