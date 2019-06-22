نائب: توزيع المناصب الخاصة تجري بسرية تامة بين هؤلاء  

2019/06/22 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، السبت، رؤساء الكتل السياسية والاحزاب بالتفرد باتخاذ القرارات السياسية وقيادة مفاوضات سرية من اجل توزيع المناصب الخاصة بينهما، مشيرا الى ان تلك المفاوضات تجاوزت على الحقوق الشعبية وممثليهم.وقال القدو في تصريح لـ/المعلومة/ ان “توزيع المناصب السيادية والدرجات الخاصة يجري حاليا من خلال مفاوضات بين رؤساء الكتل […]

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