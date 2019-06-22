2019/06/22 | 09:17

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حريق كبير يلتهم جزء مهم من دائرة احوال المنصور (صور)

افاد مصدر امني، السبت، باندلاع حريق في دائرة احوال المنصور

الواقعة بساحة النسور ببغداد.

واشار المصدر في تصريح الى ان ثماني عشرة فرقة من الدفاع المدني

شاركت في عمليات اخماد الحريق الذي اندلع داخل قاعات الاضابير

والمعاملات والكرفانات المكونة من مادة " السندويج بنل"، واضاف انه

تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب الحادث الذي ادى الى الحاق اضرار

مادية في الدائرة المذكورة دون وقوع اية خسائر بشرية .

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