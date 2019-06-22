2019/06/22 | 09:17

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اجتماع حاسم لرؤساء الكتل النيابية قبل التصويت على استكمال الكابينة

كشفت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، السبت، عن اجتماع

لرؤساء الكتل النيابية لتمرير ما تبقى من الكابينة الوزارية .

واوضحت الحامدي في تصريح ان الاجتماع بين رؤساء الكتل سينهي

الخلافات بينها قبل البدء بالتصويت على اربع وزارات, مرجحة التصويت

على مرشحي وزارتي العدل والتربية وابقاء مرشحي وزاراتي الدفاع

والداخلية الى الجلسات المقبلة.



كما اشارت الحامدي الى ان تحالف

الفتح فوض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاختيار وزير الداخلية دون

الرجوع الى التحالف.

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