2019/06/22 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما أهمية اسقاط دولة بحجم ايران لطائرة تجسس أميركية بحجم الـ #غلوبال_هاوك ؟ الهيبة الأميركية تلقت ضربة لا يمكن لواشنطن ان تتجاوز مضاعفاتها دون رد.والايرانيون بحسب حمائمهم قبل الصقور يريدون أن يردوا على أي عدوان مهما كان حجمه.مصدر ايراني توعد الأميركيين بضرب هدفين مقابل أي رد ضد هدف ايراني واحد وأضاف في اتصال …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هل استدرجت إيران واشنطن إلى معركة محدودة؟ النعيم نيوز.

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