استشهاد جندي وجرح اخر في هجوم لداعش على نقطة امنية شرق بعقوبة

2019/06/22 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد جندي واصيب اخر في هجوم لداعش على نقطة عسكرية شرق بعقوبة مساء امس .وقال مصدر محلي ان عصابات داعش الارهابية شنت هجوما على نقطة عسكرية مرابطة قرب قرية يوسف هيلان شرق بعقوبة اسفر عن استشهاد جندي وجرح اخر .واضاف ان قوة عسكرية تعزيزية وصلت الى المنطقة وشرعت بعملية تمشيط للمناطق القريبة من مكان […]

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