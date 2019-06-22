2019/06/22 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، السبت، بأن حريقا كبيرا اندلع في دائرة الاحوال المدنية في المنصور، غربي العاصمة بغداد.وقال المصدر , ان “حريقا كبيرا اندلع داخل قاعات الأضابير والمعاملات والكرفانات المكونة من مادة السندويج بنل، في مبنى دائرة احوال المنصور قرب ساحة النسور غربي بغداد، ما تسبب باضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية”.واضاف المصدر الذي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اندلاع حريق في مديرية احوال المنصور غربي بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق في مديرية احوال المنصور غربي بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق في مديرية احوال المنصور غربي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).