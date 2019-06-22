نائب عن الفتح يرجح اكمال الكابينة الوزارية اليوم

2019/06/22 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح النائب عن تحالف الفتح عامر الفائز، أن يتم اكتمال الكابينة الوزارية اليوم السبت، وذلك بعد الاتفاق الذي حصل بين رئيس الوزراء والكتل السياسية حول الأسماء التي سيتم ترشيحها للوزارات الأربعة المتبقية.

وقال الفائز ان هناك اتفاقا وتوافق بين الكتل السياسية على تمرير أسماء معينة لتولي حقائب الدفاع والداخلية والعدل والتربية في جلسة اليوم، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

هذا ويتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم 11 فقرة، أولها استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية، والتصويت على الدرجات الخاصة وإنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة.

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