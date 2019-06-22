اندلاع حريق كبير في دائرة احوال المنصور بمنطقة ساحة النسور ببغداد

2019/06/22 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصل فرق الدفاع المدني، عملية اخماد الحريق الذي اندلع في دائرة احوال المنصور بمنطقة ساحة النسور ببغداد.

وبحسب مصدر امني ، ان "الحريق التهم عدد من قاعات الدائرة بينها قاعة الاضابية اضافة الى كرفانات من مادة السندويج بنل".يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

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