2019/06/22 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة العاصمة وقيادة عمليات بغداد، امس الجمعة، رفع الكتل الكونكريتية من محيط اللجنة الأولمبية العراقية شرقي بغداد.وقالت الامانة في بيان تلقته وكالة صدى، انه “بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية تم رفع الكتل الكونكريتية عن بناية اللجنة المذكورة ضمن شارع فلسطين شرقي بغداد”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع الكتل الكونكريتية من محيط اللجنة الاولمبية شرقي بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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