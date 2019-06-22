الفقمات الرمادية تنشد اغاني للاطفال

2019/06/22 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشف باحثون في اسكتلندا إن الفقمة الرمادية بإمكانها تقليد أصوات الكلمات البشرية والأغاني، منها أغنية الأطفال “توينكل، توينكل، ليتل ستار”.وذكرت قناة سكاي نيوز في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ أن ” الدراسة التي قام بها باحثون من جامعة سانت أندروز، اثبتت أن 3 فقمات مدربة تمكنت من تقليد مقاطع من أغنيات شهيرة”.واضافت […]

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