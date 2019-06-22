2019/06/22 | 09:23

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نائب: البرلمان سيشكل لجنة لمراقبة قاصة الأسئلة الامتحانية

يتبع.



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بغداد اليوم_ بغداد

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، السبت (22 حزيران 2019)، إلقاء القبض على مسافر أيراني، بحوزته مادة مخدرة نوع " ترياك"، في منفذ زرباطية الحدودي بين العراق وإيران .

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم - بغداد

اصدرت رئاسة جامعة الأنبار، الجمعة، توضيحا بشأن اعتداء امن الجامعة على الطلبة، مؤكدة ان التعامل غير الرسمي مع الطلبة مرفوض.

وقالت الرئاسة في بيان، "للوقوف بشكل مباشر على حيثيات وتفاصيل المشكلة بصورة رسمية وقانونية، ولياخ

بغداد اليوم- بغداد

افاد مراسل (بغداد اليوم)، في محافظة البصرة، الجمعة، بانطلاق التظاهرات المنددة بالفساد وسوء الخدمات في المحافظة.

وقال المراسل، ان اعداد المتظاهرين بدأت بالتوافد الى منطقة الأربع شوارع وسط المحافظة لإطلاق تظاهراتهم المطالب بالإ

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