فائق الشيخ: من الغرابة ان تذهب الحكمة للمعارضة وعبد المهدي منها

2019/06/22 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبر رئيس التحالف المدني النائب فائق الشيخ علي ،السبت، أنه من الغرابة ان يذهب تيار الحكمة برئاسة السيد عمار الحكيم إلى المعارضة، واصفا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بـ”الحكيمي”.وقال الشيخ علي في تصريح اوردته صحيفة “الشرق الأوسط” واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “من الغرابة أن تنتقل (الحكمة) إلى المعارضة، لا سيما أن رئيس الوزراء […]

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