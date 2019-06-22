مكتب المرجعية في البصرة يقيم ندوة حول يوم الفتوة

2019/06/22 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام مكتب المرجع اليعقوبي دام ظله في البصرة ندوة حول يوم الفتوة الذي دعا له سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله في خطبة عيد الفطر المبارك.حيث قال الشبخ عمار الربيعي مدير مكتب المرجع اليعقوبي في البصرة :” طرحت المرجعية عدة مشاريع بإحياء مجموعة من الأيام الخالدة المرتبطة بأحداث معينة , فكان من …

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