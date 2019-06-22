الحشد الشعبي يحبط تسللا لـ”داعش” في ديالى

2019/06/22 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..احبطت قوات الحشد الشعبي، السبت، عملية تسلل لتنظيم “ داعش” الإجرامي في مطيبيجة ضمن قاطع عمليات ديالى.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من اللواء الرابع بالحشد الشعبي احبطت محاولة تسلل لعناصر داعش الى منطقة مطيبيجة ضمن قاطع عمليات ديالى”.واضاف البيان، أن “ عناصر داعش الذين حاولوا التسلل […]

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