جامعة الانبار تشكل لجنة تحقيقة بشان اعتداء الامن على طلبتها

2019/06/22 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – الانبار

أصدرت رئاسة جامعة الأنبار،توضيحا بشأن اعتداء امن الجامعة على الطلبة، مؤكدة ان التعامل غير الرسمي مع الطلبة مرفوض.

وقالت الرئاسة في بيان تلقت

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