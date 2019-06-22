أعتقال مسافر اجنبي بحوزته ترياك في زرباطية

2019/06/22 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية اليوم السبت، عن إلقاء القبض على مسافر اجنبي ، بحوزته مادة مخدرة نوع " ترياك تزن 96 غم "

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