2019/06/22 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، اليوم السبت، عن سعيها لتفعيل “الفيزا” الالكترونية للنهوض بقطاع السياحة واعداد برامج تثقيفية واعلامية لتنشيطها في العراق.وقال مدير قسم العلاقات والاعلام في هيئة السياحة التابعة لوزارة الثقافة محمد حسن الرفيعي في تصريح صحفي ، إن “هيئة السياحة تسعى الى تفعيل “الفيزا” الالكترونية لحل المعوقات التي تواجه الزائرين للحصول عليها”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السياحة:نسعى لتفعيل “الفيزا” الإلكترونية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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