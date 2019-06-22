2019/06/22 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الوكيل الاقدم للشؤون الفنية في وزارة الاتصالات , أمير البياتي , اليوم السبت، عن استكمال جميع المنصات الإلكترونية للبنى التحتية الخاصة بمشروع “الفيزا” الالكترونية.وقال البياتي في تصريح له , إن “وزارة الاتصالات استكملت جميع المنصات الإلكترونية للبنى التحتية الخاصة بمشروع “الفيزا” الالكترونية ، إذ تم ربط المواقع الخاصة بوزارتي الداخلية والخارجية الكترونياً ”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انجاز مشروع الفيزا الإلكترونية وإدخالها الخدمة قريباً النعيم نيوز.

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