2019/06/22 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الوكيل الاقدم للشؤون الفنية في وزارة الاتصالات امير البياتي، السبت، عن استكمال جميع المنصات الالكترونية للبنى التحتية الخاصة بمشروع “الفيزا” الالكترونية.وقال البياتي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه وكالة صدى، إن “وزارة الاتصالات استكملت جميع المنصات الالكترونية للبنى التحتية الخاصة بمشروع “الفيزا” الالكترونية، اذ تم ربط المواقع الخاصة بوزارتي الداخلية والخارجية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الاتصالات تعلن استكمال البنى التحتية الخاصة بالفيزا الالكترونية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الاتصالات تعلن استكمال البنى التحتية الخاصة بالفيزا الالكترونية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الاتصالات تعلن استكمال البنى التحتية الخاصة بالفيزا الالكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).