2019/06/22 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية اليوم السبت، عن إلقاء القبض على مسافر أيراني بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي “.وذكر بيان لهيئة المنافذ ان مفارز الهيئة وبالتعاون مع مفرزة مكافحة المخدرات القت القبض على مسافر ايراني ، بحوزته مادة مخدرة نوع ” ترياك تزن 96 غم ” في منفذ زرباطية الحدودي بين العراق وايران […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أعتقال مسافر ايراني بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أعتقال مسافر ايراني بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).