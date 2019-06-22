2019/06/22 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقّع تقرير للأمم المتحدة نُشر أن يزداد عدد سكان العالم ليصل الى 9,7 مليار نسمة عام 2050 مقارنة ب7,7 مليار نسمة اليوم، مع تضاعف سكان دول جنوب الصحراء الأفريقية.ومن المرجّح أن ينمو عدد السكان إلى 11 ملياراً بحلول العام 2100، وفق تقرير “التوقعات السكانية العالمية” الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كم سيبلغ عدد سكان العالم في 2050 و 2100؟ النعيم نيوز.

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