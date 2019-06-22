فائق الشيخ: من الغرابة ان تذهب الحكمة للمعارضة وعبد المهدي منها

2019/06/22 | 09:36

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بغداد :سومر نيوز

اعتبر رئيس التحالف المدني النائب فائق الشيخ علي ،السبت، أنه من الغرابة ان يذهب تيار الحكمة برئاسة السي...

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