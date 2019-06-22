الاتصالات تعلن استكمال البنى التحتية الخاصة بـ”الفيزا” الالكترونية

2019/06/22 | 09:36

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بغداد :سومر نيوز

أعلن الوكيل الاقدم للشؤون الفنية في وزارة الاتصالات امير البياتي، السبت، عن استكمال جميع المنصات الالك...

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