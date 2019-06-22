الحشد الشعبي يحبط عملية تسلل لداعش في قاطع عمليات ديالى

2019/06/22 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبطت قوة من اللواء الرابع بالحشد الشعبي، السبت، عملية تسلل لعناصر داعش في مطيبيجة ضمن قاطع عمليات ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قوة من اللواء الرابع بالحشد الشعبي احبطت محاولة تسلل لعناصر داعش الى منطقة مطيبيجة ضمن قاطع عمليات ديالى.واضاف ان، عناصر داعش الذين حاولوا التسلل كانوا يرمون زرع

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