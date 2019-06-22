2019/06/22 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجَّهت النجمة الأمريكية “كورتني كوكس” برفقة صديقاتها المقربات إلى مدينة كابو سان لوكاس المكسيكية؛ لقضاء إجازة صيفية شاطئية احتفالًا بعيد ميلادها الـ55.ولا يمكننا تصديق أن “كورتني كوكس” في الخمسينات من عمرها، فهي تمتلك جسدًا رشيقًا مشدودًا خاليًا من العيوب، حيث استعرضت قوامها ببكيني أسود مؤلف من قطعتين من العلامة التجارية Eres ، أثناء تنزهها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كورتني كوكس بالبكيني احتفالًا بعيد ميلادها الـ55 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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