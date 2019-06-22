مصرف الرافدين يستعد لعقد مؤتمره السنوي

2019/06/22 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يستعد مصرف الرافدين لعقد مؤتمره السنوي يوم الاثنين المقبل لاستعراض سياساته وخدماته المالية والمصرفية وذلك متزامنا مع الذكرى السنوية لتاسيس المصرف.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “سيعقد في فندق بابل موتمر للمصرف بحضور مسؤولين وشخصيات سياسية واقتصادية”.وأضاف البيان أن “الموتمر سيتناول السياسات المالية والمصرفية والإنجازات التي حققها […]

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