2019/06/22 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يرجح تغيير بعض أسماء المرشحين للوزارات المتبقية بهذه الحالة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/22 | 09:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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