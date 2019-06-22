نائب يكشف موعد إتمام الكابينة الوزارية وتغيير في المرشحين

2019/06/22 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ كشف عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري ان “جلسة اليوم والجلسات المقبلة ستشهد حسما بالاعلان عن استكمال الكابينة الوزارية”، مرجحا اجراء بعض التغييرات في الأسماء المرشحة”.وقال في بيان صحفي ان البرلمان بمختلف قواه السياسية عازم على الانتهاء من هذا الملف والانتقال لملفات اخرى مهمة تتعلق بمكافحة الفساد وتوفير الخدمات بشكل خاص”، لافتا الى ان “من اجل الانتهاء من ملف الكابينة الوزارية سيجري تغييرا باسماء بعض المرشحين ان لم يتم التوافق الكامل على الاسماء الموجودة خلال جلسة اليوم او الجلسات المقبلة وقبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي”.

واضاف الشمري ان تظاهرات الامس الاحتجاجية وقبلها توجيهات السيد الصدر ودعواته عامل ضغط مشروع معبر عن رغبات الشارع بمختلف مكوناته واطيافه بضرورة تنفيذ العهود والوعود دون تاخير.

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