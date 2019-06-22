الحكومة ترسل اسماء  مرشحيها للوزارات المتبقية للبرلمان

2019/06/22 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- ككامش برس؛ ارسلت الحكومة، السبت، اسما المشرحين للوزارات المتبقية الى مجلس النواب.وكشف نواب في البرلمان عن القائمة النهائية للمرشحين لشغل الوزارات الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي وبحسب جدول جلسة اليوم ، فان احدى فقرات جلسة اليوم السبت 22 حزيران لمجلس النواب التصويت على استكمال الكابينة الجديدة للحكومة الاتحادية.ومن المقرر ان يتم التصويت خلال الجلسة على الدرجات الخاصة وانهاء ملف ادارة الدولة بالوكالة.

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