تشيلي تتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا

2019/06/22 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تأهل منتخب تشيلي لربع نهائي كوبا أمريكا 2019، بعد فوزه على نظيره الأكوادوري.وحققت تشيلي فوزًا بهدفين لهدف على حساب الإكوادور، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب “أرينا فونتي نوفا”، بالجولة الثانية للمجموعة الثالثة.وسجل خوسيه فونازليدا، هدف التقدم لتشيلي في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول.وتعادل إينير فالنسيا للإكوادور بهدف من ركلة […]

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