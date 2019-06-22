حريق يلتهم دائرة أحوال المنصور بالكامل

2019/06/22 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني ، اليوم السبت ، بأن حريق دائرة أحوال المنصور غربي العاصمة توسع ليلتهم قاعة الأضابير بالكامل.وقال المصدر , إن ” حريق دائرة أحوال المنصور غربي العاصمة بغداد ، توسع ليشمل قاعة الأضابير ” ، مبيناً أن ” النيران إلتهمتها بالكامل “.وأضاف المصدر ، أن “ فرق الدفاع المدني لازالت تكافح …

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