وزير الهجرة : نرفض اي تغيير ديموغرافي في سهل نينوى

2019/06/22 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى عن رفضه اي تغيير ديموغرافي بسبب الهجرة والتهجير في اية منطقة من البلاد .

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