2019/06/22 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على مسافر أيراني، بحوزته مادة مخدرة نوع " ترياك تزن 96 غم " في منفذ زرباطية الحدودي بين العراق وايران يروم إدخالها إلى البلد.واوضحت انه تم ذلك بالتعاون المشترك بين شعبة البحث والتحري ومفرزة مكافحة المخدرات المنفذ.

كما اشارت الى إحالة المسافر وفق محضر اصولي إلى شعبة مكافحة مخدرات بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أعتقال مسافر ايراني بحوزته "ترياك" في منفذ زرباطية الحدودي) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أعتقال مسافر ايراني بحوزته "ترياك" في منفذ زرباطية الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).