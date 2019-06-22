نائب: حسم الكابينة الوزارية في نهايتها

2019/06/22 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، السبت، ان جلسة اليوم والجلسات المقبلة ستشهد حسما بالاعلان عن استكمال الكابينة الوزارية.وقال الشمري، في بيان ورد الى وكالة نون الخبرية، ان "البرلمان بمختلف قواه السياسية عازم على الانتهاء من هذا الملف والانتقال لملفات اخرى مهمة تتعلق بمكافحة الفساد وتوفير الخدمات بشكل خاص".

واضاف الشمري، ان "تظاهرات الامس الاحتجاجية وقبلها توجيهات السيد الصدر ودعواته عامل ضغط مشروع معبر عن رغبات الشارع بمختلف مكوناته واطيافه بضرورة تنفيذ العهود والوعود دون تاخير".

ورجح الشمري، "من اجل الانتهاء من ملف الكابينة الوزارية تغييرا باسماء بعض المرشحين ان لم يتم التوافق الكامل على الاسماء الموجودة خلال جلسة اليوم او الجلسات المقبلة وقبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي".

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