ترامب يعيّن مارك إسبر وزيراً للدفاع

2019/06/22 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عيّن مارك إسبر

وزيراً للدفاع .

ووقع اختيار ترامب على إسبر بعد أن قرّر وزير الدفاع بالوكالة

باتريك شاناهان، لدواع عائلية، التخلّي عن آلية المصادقة على تعيينه

وزيراً أصيلاً للدفاع.



ويعّد الوزير الجديد ثالث شخص يشغل هذا

المنصب في غضون ستة أشهر فقط، في وقت يبدي فيه الحلفاء الأوروبيون

عدم ارتياحهم لسياسات ترامب الانعزالية وانتقاداته المتواصلة

للتحالفات.



وكان وزير الدفاع الأسبق الجنرال جيم ماتيس، قد استقال

من منصبه في كانون الاول ديسمبر الماضي.

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