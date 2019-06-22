2019/06/22 | 09:48

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تظاهرات بعدد من محافظات البلاد وهذه ابرز المطالب

تظاهر المئات من المواطنين في بغداد وعدد من المحافظات، مساء امس

الجمعة، احتجاجا على أداء الحكومة والبرلمان وتردي الخدمات.هذا ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالفساد وسوء الخدمات، فيما طالبوا

بإكمال تشكيل الكابينة الحكومية التي تخلو من وزراء الداخلية والدفاع

والعدل والتربية.

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