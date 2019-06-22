2019/06/22 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت وزارة الاتصالات، السبت، استكمال جميع المنصات الالكترونية للبنى التحتية الخاصة بمشروع “الفيزا” الالكترونية.وقال الوكيل الاقدم للشؤون الفنية في الوزارة أمير البياتي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه “خطوة برس” إن “وزارة الاتصالات استكملت جميع المنصات الالكترونية للبنى التحتية الخاصة بمشروع “الفيزا” الالكترونية، اذ تم ربط المواقع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتصالات تعلن استكمال جميع المنصات الالكترونية الخاصة بـ” الفيزا الالكترونية” وكالة خطوة برس.

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