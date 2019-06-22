نائب عن سائرون يلمح لعدم استكمال الكابينة اليوم: الاسماء ستتغير

2019/06/22 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ألمح النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، السبت، إلى عدم إمكانية استكمال الكابينة الوزارية خلال جلسة البرلمان اليوم، مرجحا تغير بعض اسماء المرشحين.وقال الشمري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “مجلس النواب بمختلف قواه السياسية عازم على الانتهاء من هذا الملف والانتقال لملفات اخرى مهمة تتعلق بمكافحة الفساد وتوفير الخدمات بشكل خاص”.[…]

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