2019/06/22 | 09:53

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قوة من الحشد تحبط عملية زرع عبوات ناسفة في ديالى

يتبع.



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بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الجمعة، بان جنديا قتل واصيب اخر بهجوم شنه داعش شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم )، ان "جنديا قتل واصيب اخر بجروح في هجوم مسلح شنه داعش على نقطة مرابطة أمنية قرب قرية يو

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، الجمعة، القاء القبض على متهم بجريمة قتل احد المواطنين في المحافظة.

وقالت القيادة ان "مفارز شرطة حماية المنشآت في ميسان القت القبض على متهم عشريني العمر فور ارتكابة جريمة قتل أحد المواطنين

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الجمعة، بان قوة امنية عثرت على جثة شاب شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "قوة أمنية مشتركة عثرت على جثة شاب عمره 18 عاما في اطراف ناحية الوج

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