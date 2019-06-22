حظك اليوم السبت 22 حزيران/يونيو 2019

2019/06/22 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحمل 21 آذار – 19 نيسانعزيزي برج الحمل، الأشخاص في محيط العمل يتعاملون بإيجابية خاصة معك؛ فانتفع من هذه الفترة لمواجهة المشاكل الصعبة مع فريقك وبالتالي الاقتراب أكثر من هدفك.سوف تساعد الديناميكية التي تنمو بين الفريق على الوقوف بصلابة أمام أصعب التحديات والوصول معًاً إلى النجاح. الثور 20 نيسان – 20 أيارعزيزي برج الثور،نت

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