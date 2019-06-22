2019/06/22 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اتهمت كاتبة صحافية أمريكية شهيرة الرئيس دونالد ترامب باغتصابها قبل ربع قرن داخل حجرة لتبديل الملابس في أحد متاجر الثياب الفخمة في نيويورك، فيما نفى ترامب هذا الاتهام جملة وتفصيلا.وقالت الصحافية إليزابيث جان كارول (75 عاما)، كاتبة مقال العمود في مجلة “إيل” بنسختها الأمريكية، في مقابلة نشرتها مجلة “نيويورك” الجمعة، إنها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كاتبة صحفية شهيرة تتهم ترامب باغتصابها في غرفة تبديل الملابس وكالة خطوة برس.

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