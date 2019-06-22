انهيار مبنى يودي بحياة ثلاثة عمال في كمبوديا

2019/06/22 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قُتل ثلاثة عمال بناء، وفقد العشرات إثر انهيار مبنى مؤلف من سبعة طوابق في مدينة سينهانوكفيل جنوبي كمبوديا.وذكر يون مين حاكم مقاطعة برياه سيهانوك أن “فرق الإنقاذ انتشلت ثلاث جثث من تحت أنقاض المبنى العائد لمواطن صيني”.وأشار وزير الإعلام الكمبودي خيو كانهاريث إلى وجود “أكثر من

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