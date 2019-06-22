2019/06/22 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، أنه" نفذ الجيش واللجان الشعبية اليمنية عملية إغارة على مواقع تتمركز فيها قوات يمنية قبالة جبل قيس في جيزان".واضاف ان" العملية التي استمرت ساعات انتهت بالسيطرة على إحدى التباب".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انصار الله تعلن السيطرة على مواقع جديدة في الجيزان) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انصار الله تعلن السيطرة على مواقع جديدة في الجيزان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).