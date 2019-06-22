الحشد يحبط تسللا لعصابات داعش في مطيبيجة

2019/06/22 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لإعلام الحشد، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" قوة من اللواء الرابع بالحشد الشعبي احبطت محاولة تسلل لعناصر داعش الى منطقة مطيبيجة ضمن قاطع عمليات ديالى".واضاف البيان، أن" عناصر داعش الذين حاولوا التسلل كانوا يرمون زرع عبوات ناسفة، حيث صدتهم قوة من اللواء الرابع واجبرتهم على الفرار".انتهى..م.م

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