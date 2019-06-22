ما حقيقة ارسال واشنطن رسالة الى طهران؟

2019/06/22 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC نفت الخارجية الأمريكية صحة التقارير التي تحدثت عن إرسال واشنطن رسالة إلى طهران على خلفية إسقاط طائرة مسيرة أمريكية، ووصفت تلك التقارير بأنها دعاية إيرانية.وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس عبر “تويتر” مساء الجمعة: “التقارير التي تتحدث عن نقل رسالة إلى الإيرانيين عبر قناة خلفية عمانية، عارية عن […]

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