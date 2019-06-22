2019/06/22 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: V6LUKVMdJys

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب عالية نصيف: على عبد المهدي تقديم أسماء لاستكمال التشكيلة الوزارية حاليا وترك المناصب الاخرى) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب عالية نصيف: على عبد المهدي تقديم أسماء لاستكمال التشكيلة الوزارية حاليا وترك المناصب الاخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).